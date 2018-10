Kreispolizeibehörde Kleve / Straelen - Versuchter Einbruch in ...

Straelen - Versuchter Einbruch in Verkaufsraum einer Firma / Loch in Sicherheitsscheibe geschlagen

Straelen - In der Zeit zwischen Samstag, 12.30 Uhr, und Montag (8. Oktober 2018), 7.45 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Gutenbergstraße ein Loch in eine Fensterscheibe zum Verkaufsraum einer Firma. Das Loch in der Sicherheitsscheibe war nicht groß genug, so dass die Täter nicht in das Gebäude klettern konnten. Sie flüchteten ohne Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.

