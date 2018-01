Kreispolizeibehörde Kleve / Tageswohnungseinbruch

Tageswohnungseinbruch

47647 Kerken - Am Freitag, 26.01.2018 zwischen 16:30 Uhr und 20:20 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus in Stenden auf dem Mühlenweg ein. Sie hebelten eine Terrassentür auf und drangen ins Wohnhaus ein. In den Wohnräumen und im Keller des Hauses wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchwühlt. Bei Anzeigenaufnahme war noch nicht klar, was die Täter entwendet haben. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250

