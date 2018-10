Kreispolizeibehörde Kleve / Tageswohnungseinbruch / Schmuck und ...

Tageswohnungseinbruch / Schmuck und Bargeld entwendet

Kerken-Stenden - Am Freitag, 05.10.2018, zwischen 12:00 Uhr und 23:00 Uhr, versuchten Unbekannte zunächst, das Esszimmerfenster eines freistehenden Einfamilienhauses auf der Dorfstraße in Stenden aufzuhebeln. Da diese jedoch nicht gelang, zerbrach man die Fensterscheibe und stieg in das Haus ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Mit der Beute flüchteten sie durch das geöffnete Fenster. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250, entgegen genommen.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve