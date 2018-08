Kreispolizeibehörde Kleve / Tageswohnungseinbruch / Täter ...

Tageswohnungseinbruch / Täter erbeuteten Schmuck

47652 Weeze - Am Samstag, 18.08.2018 zwischen 13:20 Uhr und 13:30 Uhr drangen bisher unbekannter Täter gewaltsam durch die Terassentür in ein freistehendes Einfamiliehaus auf der Adelholmstr. ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten im Erdgeschoss und begaben sich dann ins Obergeschoß. Hier trafen sei auf einen Hausbewohner und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Entwendet wurden mehrere Schmuckstücke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250

