Kreispolizeibehörde Kleve / Uedem - Einbruch in ein Gartenhaus ...

Uedem - Einbruch in ein Gartenhaus / Elektrische Gartengeräte entwendet

Uedem-Keppeln - In der Zeit von Samstag (18. August 2018) um 02.00 Uhr bis Sonntag (19. August 2018) um 08.00 Uhr brachen unbekannte Täter in das Gartenhaus eines Wohnhauses an der Steinstraße ein. Sie entwendeten mehrere hochwertige, elektrische Gartengeräte, wie beispielsweise einen Rasenmäher-Roboter, einen Freischneider und einen Laubbläser der Marke Stihl, einen Kärcher Hochdruckreiniger sowie eine Heckenschere der Marke Bosch.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

