Kreispolizeibehörde Kleve / Uedem- Lenkrad aus BMW gestohlen/ ...

Uedem- Lenkrad aus BMW gestohlen/ Zeugen gesucht

Uedem - In der Zeit zwischen Montag, 17.00 Uhr, und Dienstag (20. März 2018), 7.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter das hintere rechte Dreiecksfenster eines BMW X1 ein und bauten das Lenkrad aus. Der BMW parkte vor der der Garage der Eigentümerin am Kiefernweg. Die Täter flüchten mit dem Lenkrad in unbekannte Richtung.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

