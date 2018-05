Kreispolizeibehörde Kleve / Uedem - Polizei klärt Unfallflucht ...

Uedem - Polizei klärt Unfallflucht auf / Wohnmobil durch entgegenkommenden Transporter beschädigt

Uedem - Am Sonntag (30. April 2018) gegen 14.30 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus Ijmuiden (Niederlande) mit einem Wohnmobil auf der Bergstraße in Richtung Ortsmitte. Ein weißer VW Transporter kam ihm auf seiner Fahrbahnseite entgegen. Der 54-Jährige wich dem Transporter nach links aus. Der Transporter touchierte die rechte Seites des Wohnmobils. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Der Fahrer des Transporters flüchtete vom Unfallort. Weil der 54-Jährige einen Teil des Kennzeichens ablesen konnte, gelang es der Polizei, den Unfallverursacher zu ermitteln. Der 19-jährige polnische Fahrer hatte dem Fahrzeughalter eine Unfallflucht in Xanten vorgetäuscht, um den Schaden zu erklären. Der Transporter befand sich bereits zur Reparatur in einer Werkstatt.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 19-Jährigen ein. Sein Führerschein wird sichergestellt.

