Kreispolizeibehörde Kleve / Uedem - Versuchter Einbruch in ein ...

Uedem - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus / Die Polizei sucht Zeugen

Uedem - Am Dienstag (21. August 2018) zwischen 09.00 Uhr und 10.50 Uhr versuchten unbekannte Täter, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Brunnenstraße einzubrechen. Sie hebelten an einem Fenster, der Terrassentür sowie an der Kellertür, gelangten aber nicht in das Haus. Es entstand lediglich Sachschaden. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

Die Polizei rät im Allgemeinen: Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide, mechanische Sicherungstechnik (z. B. Schutzbeschläge und Zusatzschlösser) stehen beim Einbruchschutz an erster Stelle und bieten dem Einbrecher Widerstand. Mechanisch-bauliche Sicherungseinrichtungen können durch Smart-Home-Systeme sinnvoll ergänzt werden. Diese können dabei Video- oder Bildsignale auf Smartphones übertragen. Stellen Sie einen Einbruch fest, dann alarmieren Sie die örtliche Kreispolizeibehörde.

