Kreispolizeibehörde Kleve / Unbekannte sprengen einen ...

Unbekannte sprengen einen Zigarettenautomaten

Bedburg-Hau - In der Nacht zu Samstag (17.02.2018) gegen 1.30 Uhr sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Alten Landstraße in Hau. Teile des Automaten, der auf einem Rasenstück stand, flogen durch die Explosion mehrere Meter weit. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821-5040.

