Kreispolizeibehörde Kleve / Verdächtiges Paket an der ...

Verdächtiges Paket an der DHL-Paketstation

Kleve - Am heutigen Nachmittag, gegen 15:56 Uhr, stellte ein Passant ein auffälliges Paket unmittelbar neben der DHL-Paketstation auf dem Bahnhofsplatz in Kleve fest. Nach ersten Ermittlungen ergaben sich keine Hinweise auf einen Berechtigten, vermeintlich stand es seit ca. 10:00 Uhr dort. Auf dem Paket befanden sich leere Adressaufkleber und Gefahrgutaufkleber (UN3481), Hinweis auf Li-Io-Batterien. Von außen konnten keine weiteren Hinweise auf den Inhalt erlangt werden, so dass ein Entschärferteam des LKA NRW hinzugezogen wurde. Nach eingehender Untersuchung durch den Entschärfer stellte das Paket sich als unverdächtig dar, es handelte sich um eine Deckenleuchte.

