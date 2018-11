Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall / Drei Personen ...

Verkehrsunfall / Drei Personen leicht verletzt

Kalkar - Am Samstag, 10.11.2018 gegen 18:15 Uhr bog eine 31jährige Reeserin mit ihrem Ford von der Rheinstraße in Kalkar-Niedermörmter nach links in die Bundesstraße 67 ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Nissan eines 23 Jährigen aus Kalkar, der die B 67 in Richtung Kalkar befuhr. Beide Fahrer sowie eine 21jährige Beifahrerin aus Xanten im PKW des 23Jährigen wurden leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand mittlerer Sachschaden. Aufgrund des Unfallgeschehens kam es zu kurzfristigen Verkehrsstörungen im Bereich der Rheinbrücke Rees.

