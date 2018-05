Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit einer verletzten ...

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Wachtendonk - Am Samstag Nachmittag gegen 18:10 ereignete sich in Wachtendonk ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 78-jährige aus Kempen befuhr mit ihrem Pkw die L 361 von Straelen aus kommend in FR Wachtendonk. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr sie im Verlauf einer langgezogenen Rechtskurve geradeaus weiter und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab. Sie durchfuhr mit ihrem Pkw den angrenzenden Grünstreifen sowie die ca. 1m tiefe Böschung hinunter, bis sie durch einen Straßenbaum abgebremst und zum Stillstand gebracht wurde. Die 78-jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und mußte durch die FW Wachtendonk mit einer Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber dem Krefelder Helios-Klinikum zugeführt.

