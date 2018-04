Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Goch - Samstag, 07.04.2018, 13:25 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Goch mit einem grauen Pkw - Citroen Berlingo - die Asperdener Strasse aus Richtung Goch kommend in Fahrtrichtung Kranenburg. An der Einmündung zum Frankenweg bog vor ihm eine 72-jährige Pedelec-Fahrerin aus Goch nach rechts in den Frankenweg ab. Er bog anschließend ebenfalls nach rechts in den Frankenweg ab. In Höhe Frankenweg Nr. 22 überholte der PKW-Fahrer die Pedelec-Fahrerin; zeitgleich lenkte die Pedelec-Fahrerin ihr Fahrzeug vom rechten Fahrbahnrand nach links in Richtung Haus-Nr. 22. Sie kollidierte mit dem PKW und stürzte zu Boden; nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde sie der stationären Behandlung zugeführt.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve