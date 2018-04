Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Issum - Samstag, 07.04.2018, 20:01 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Issum mit seinem roten Ford Fiesta die Gelderner Strasse aus Richtung Kevelaerer Strasse kommend in Fahrtrichtung B58. Ausgangs einer Linkskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, schleuderte anschließend rechtsseitig gegen einen Straßenbaum und kam in einer angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und nach notärztlicher Versorgung vor Ort mittels eines Rettungshubschraubers einer Spezialklinik in Duisburg zugeführt.

