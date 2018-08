Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Uedem - Uedemerfeld - Dienstag, 21.08.2018, 18:39 Uhr, befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Uedem mit ihrem Nissan X-Trail die Straße Kalbeck und wollte an der L77 die vorfahrberechtigte Straße in Richtung Steinbergen überqueren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden vorfahrtberechtigten 50-jährigen Motorradfahrer aus Goch, welcher mit seinem Motorrad Suzuki Intruder die L77 aus Richtung Uedem kommend in Richtung Goch befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 50-jährige an der Unfallstelle verstarb. Seine 39-jährige Sozia wurde schwer verletzt der stationären Behandlung zugeführt.

