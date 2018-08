Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden / LKW-Fahrer schwerverletzt

Uedem - Am Mittwoch (22. August 2018) gegen 12.30 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Wesel mit einem Klein-LKW (zulässiges Gesamtgewicht 3,5 t) die Gocher Straße aus Richtung Westwall kommend in Fahrtrichtung "Am Kirchenhecken". Im Kreuzungsbereich Gocher Straße / Am Kirchenhecken / Gustav-Adolf-Straße beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem LKW mit Sattelanhänger, der von einem 22-jährigen Mann aus Goch geführt wurde. Dieser befuhr die vorfahrtberechtigte Straße "Am Kirchenhecken" in Richtung Gustav-Adolf-Straße. Der 58-Jährige wurde schwerverletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme bzw. der Bergung der beteiligten Fahrzeuge kurzfristig für den Verkehr gesperrt.

