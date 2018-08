Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden / Beifahrer schwerverletzt

Kevelaer - Am Mittwoch (22. August 2018) gegen 17 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Kevelaer mit einem Opel Astra die Kapellener Straße in Kevelaer-Wetten aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Winnekendonk. Als er nach links in die Hauptstraße in Richtung Wetten abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW Ford Focus eines 21-jährigen Mannes aus Geldern. Hierbei wurde der 35-jährige Beifahrer in dem Ford Focus schwer, beide Fahrer leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

