Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden / Fahrradfahrerin schwerverletzt

Kerken - Aldekerk - Am Donnerstag (23. August 2018) gegen 9.20 Uhr kam es an der Kreuzung Bundesstraße 9 (Umgehungsstraße) / Rheurdter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem LKW (zulässiges Gesamtgewicht 26 t) die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Krefeld. An der o.g. Kreuzung beabsichtigte er, nach rechts auf die Rheurdter Straße in Fahrtrichtung Aldekerk abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Fahrradfahrerin aus Aldekerk, die den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Geh- / Radweg in die gleiche Richtung wie der LKW befuhr. Die Fahrradfahrerin wurde vom LKW überrollt und erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.

