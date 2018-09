Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Weeze - Samstag, 15.09.2018, 12:28 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Fahrzeugführer aus Goch mit seinem schwarzen Pkw, Mazda MX5, die B67 aus Richtung Goch kommend in Fahrtrichtung Weeze. An der Anschlußstelle Goch der BAB57 ordnete er sich ordnungsgemäß auf der Linksabbiegerspur mit Fahrtrichtung Nijmegen/Niederlande ein; während des Abbiegevorgangs beachtete er nicht den Vorrang eines niederländischen 25-jährigen Fahrzeugführers, der mit seinem grünen Pkw, Ford Fiesta, die B9 aus Richtung Weeze kommend in Richtung Goch befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge; beide Fahrzeugführer wurden der stationären Behandlung zugeführt.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve