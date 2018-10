Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden / E-Bike-Fahrer schwerverletzt

Kevelaer - Am Dienstag (2. Oktober 2018) kam es gegen 16.10 Uhr in Kevelaer-Winnekendonk zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein E-Bike-Fahrer schwerverletzt wurde. Der 46-Jährige aus Sonsbeck befuhr mit seinem E-Bike den Fahrradweg der Kevelaerer Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. An der Kreuzung Kevelaerer Straße / Kervenheimer Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Opel Astra einer 18-jährigen Frau aus Kevelaer, die die besagte Kreuzung von der Hauptstraße aus kommend in Richtung Kervenheimer Straße überqueren wollte. Der E-Bike-Fahrer wurde bei dem Zusammenprall schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht.

