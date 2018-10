Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit schwer ...

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Kevelaer, OT Twisteden - Am 08.10.2018 gegen 18:05 Uhr fuhren drei Pkw und ein Motorrad auf der Straße Im Auwelt (K17) hintereinander in Fahrtrichtung Weeze. In Höhe der Straße Im Hasenacker bremste das erste Fahrzeug verkehrsbedingt ab. Die beiden nachfolgenden Pkw konnten ebenfalls rechtzeitig abbremsen. Das nachfolgende Motorrad (Yamaha) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr hinten auf den letzten Pkw auf. Trotz getragener Schutzausrüstung erlitt der 45 jährige Motorradfahrer aus Weeze schwere Verletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bochum geflogen werden. Zur Unfallaufnahme musste die Straße im Auwelt komplett bis 20:50 Uhr gesperrt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve