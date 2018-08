Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit schwerverletztem ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Emmerich - Am Sonntag (26. August 2018) gegen 16 Uhr befuhr ein 29-jähriger Emmericher mit seinem Fahrrad die Fußgängerbrücke, welche von der Reeser Straße aus über die Gleisanlage der Bahnstrecke Oberhausen - Arnheim in Richtung Nierenberger Straße führt. Am Ende der Fußgängerbrücke übersah er die Umlaufgitter, die eigentlich verdeutlichen sollen, dass die Brücke ausschließlich für Fußgänger gedacht ist. Er prallte gegen ein Absperrgitter, kam mit seinem Fahrrad zu Fall und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

