Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit schwerverletztem ...

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Rees - Am Sonntag, 31. März 2019, gegen 10.45 Uhr, befuhr ein 70jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden mit seinem Motorrad der Marke Honda die Millinger Straße von Millingen aus in Fahrtrichtung Bienen. Eingangs einer leichten Linkskurve in Höhe der Straße Alter Deichweg geriet der Motorradfahrer auf den rechts der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen, kollidierte mit dem Betonsockel eines Verkehrszeichens und kam schließlich zu Fall. Der 70jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

