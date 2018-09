Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit schwerverletzter ...

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Bedburg-Hau - Am Freitag (31. August 2018) gegen 13.20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Bedburg-Hau mit seinem PKW Mercedes E-Klasse die Friedenstraße aus Richtung Warbeyen kommend in Fahrtrichtung Huisberden, als auf freier Strecke eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Bedburg-Hau die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW, bei dem die 17-Jährige gegen die Windschutzscheibe des PKW prallte und das Fahrrad über den PKW hinweg geschleudert wurde. Die 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

