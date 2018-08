Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit Verletzten

Verkehrsunfall mit Verletzten

Kleve - Am Samstag, 18.08.2018 gegen 10:35 Uhr wollte eine 63jährige Frau aus Bedburg-Hau mit ihrem PKW VW von der Gocher Landstraße nach links in die Felix-Roeloffs-Straße einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Skoda eines 74jährigen Kerkeners, der die Felix-Roeloffs-Straße in Richtung Bedburg-Hau befuhr. Der 74Jährige wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand mittlerer Sachschaden.

