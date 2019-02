Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfall mit zwei ...

Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten - Unfallverursacher stand unter Alkholeinfluss

Weeze - Am Freitag, 15.02.19 gegen 22:05 Uhr befuhr eine 28jährige Frau aus Viersen die Gocher Straße (Bundesstraße 9) aus Richtung Goch in Richtung Weeze. In Weeze wollte sie nach links auf den Parkplatz der dortigen Sportanlage abbiegen und musste daher ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein ihr nachfolgender 29jähriger Mann aus Geldern zu spät und fuhr mit seinem PKW auf das Fahrzeug der Viersenerin auf. Die 28jährige und eine 24jährige Beifahrerin aus Weeze zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand erleblicher Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen stand der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

