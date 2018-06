Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht - grauer ...

Verkehrsunfallflucht - grauer Fiesta beschädigt - Polizei sucht weißen LKW mit blauem Auflieger

Wachtendonk - Am Freitag, 08.06.18 gegen 15:20 Uhr wurde ein grauer Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Gebrüder-Funken-Straße in Wachtendonk durch einen weißen LKW mit blauem Auflieger erheblich beschädigt. Der Fahrer des LKW entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr in Richtung BAB A40 davon.

Zeugen melden sich bei der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250.

