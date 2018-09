Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht / Grauer VW ...

Verkehrsunfallflucht / Grauer VW Passat beschädigt

Rees - In der Zeit zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Sonntag, (09. September 2018), 19.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen VW Passat an der hinteren linken Seite. Das Fahrzeug war in einer Parkbucht an der Lindenstraße abgestellt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822-7830.

