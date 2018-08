Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht / Hausdach ...

Verkehrsunfallflucht / Hausdach beschädigt

Kevelaer - Am Freitag (24. August 2018) zwischen 16.30 und 20.15 Uhr wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer die Dachschräge eines Hauses an der Twistedener Straße in Kevelaer-Wetten beschädigt. Der Unfallverursacher hat vermutlich die Grundstückseinfahrt mit einem größeren Fahrzeug (Lieferwagen, LKW oder ähnliches) zum Wenden benutzt, hierbei das Dach in einer Höhe von ungefähr drei Metern beschädigt und ist daraufhin geflüchtet. Hinweise zum Unfallverursacher an die Polizei Kevelaer, Telefon 02832 - 9200.

