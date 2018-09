Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht mit ...

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Emmerich - Am Freitag, 21.09.2018, 16:00 Uhr, befuhr eine 17jährige Mofafahrerin aus Emmerich die Gerhard-Storm-Straße aus Richtung s-Heerenberger Straße kommend, um von dort aus nach links auf die Hansastraße abzubiegen. Im eingeleiteten Abbiegevorgang nahm ihr der Fahrer eines dunklen PKW die Vorfahrt, als dieser aus der Hansastraße kommend in die Gerhard-Storm-Straße mit Richtung van-Gülpen-Straße abbog. Durch das erforderliche Ausweichmannöver verlor die Mofafahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte auf die linke Seite. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden daher gebeten, sich an die Polizei in Emmerich, Tel. 02822/7830, zu wenden.

