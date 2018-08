Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht / schwarzer ...

Verkehrsunfallflucht / schwarzer 1er BMW beschädigt

Geldern - In der Zeit zwischen Sonntag (26. August 2018), 21 Uhr und Montag, (27. August 2018), 07.30 Uhr wurde ein schwarzer BMW der 1er Serie mit Klever Städtekennung durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW war am Fahrbahnrand der Tessiner Straße abgestellt und wurde im Bereich der rechten Beifahrertür und des rechten Außenspiegels beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher an die Polizei in Geldern, Telefon 02831 - 1250.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve