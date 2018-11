Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht / schwarzer ...

Verkehrsunfallflucht / schwarzer Jeep Compass beschädigt

Kevelaer - Am Freitag (23.11.2018) zwischen 7.30 und 15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Jeep Compass mit Kölner Kennzeichen, der auf einem Parkplatz am Hoogeweg abgestellt war. Der entstandene Schaden befindet sich im Bereich des Kotflügels bzw. der Stoßstange vorne links. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Kevelaer, Telefon 02832 - 9200.

