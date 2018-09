Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht - schwarzer VW ...

Verkehrsunfallflucht - schwarzer VW Bus beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein - Am Samstag, 01.09.18 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 17:50 Uhr wurde ein scharzer VW T6 von einem anderen Verkehrsteilnehmer hinten rechts beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Parkring, auf dem Platz vor dem dortigen Kriegsdenkmal. Der Platz war als Parkraum für die Standbetreiber des Stadtfestes genutzt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Beschädigungen müsste das flüchtige Fahrzeug einen Kastenaufbau haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

