Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht / silberner ...

Verkehrsunfallflucht / silberner Audi A4 Avant beschädigt

Emmerich am Rhein - Am Samstag (1. Dezember 2018) zwischen 10 und 10.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen silbernen Mazda 5, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Normannstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

