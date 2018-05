Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht / Unbekannter ...

Verkehrsunfallflucht / Unbekannter beschädigt geparkten Hyundai i20

Geldern - Am Samstag, 19. Mai 2018, zwischen 10.30 und 11 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Annastraße ein roter Hyundai i20 durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im rechten Frontbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

