Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht - weißer ...

Verkehrsunfallflucht - weißer Nissan beschädigt

Kleve - In der Zeit von Freitag, 23.03.18, 11:30 Uhr bis Samstag, 24.03.18, 09:00 Uhr wurde ein geparkter weißer PKW Nissan auf dem Parkplatz eines Altenpflegedienstes an der Triftstraße in Kleve durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

