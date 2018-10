Kreispolizeibehörde Kleve / Verkehrsunfallflucht / weißer ...

Verkehrsunfallflucht / weißer Hyundai i30 beschädigt

Goch - Am Dienstag (2. Oktober 2018) gegen 14.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Hyundai i30 mit Gelderner Kennzeichen, der im Parkhaus der Volksbank an der Bahnhofstraße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden im Bereich der Stoßstange und des Kotflügels vorne rechts. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu melden. Hinweise an die Polizei Goch, Telefon 02823 - 1080.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve