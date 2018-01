Kreispolizeibehörde Kleve / Versammlung und Aufzug zur ...

Versammlung und Aufzug zur aktuellen Situation in Syrien

Emmerich - Am Mittwoch, 24.01.2018, zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr, fand in der Emmericher Innenstadt eine Versammlung mit anschließendem Aufzug zur aktuellen Situation in Syrien/Afrin statt. Mit ca. 170 Teilnehmern erfolgte der Aufzug über die Straßen Kleiner Löwe, Hühnerstraße, Kaßstraße und Steinstraße bis zum Geistmarkt, wo er mit einer kurzen Abschlusskundgebung störungsfrei endete.

