Kreispolizeibehörde Kleve / versuchter Einbruch in Reihenhaus

versuchter Einbruch in Reihenhaus

Uedem - In der Zeit von Freitag, 05.10.2018, 21:30 Uhr, bis Samstag, 06.10.2018, 09:00 Uhr, versuchten Unbekannte, die Wohnungstür einer im ersten Obergeschoss liegenden Wohnung eines Reihenhauses auf der Friedensstraße aufzuhebeln. Sie entkamen unerkannt, ohne die Tür öffnen zu können. Da sie möglicherweise gestört wurden, werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Goch, Tel. 02823/1080, zu wenden.

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve