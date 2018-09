Kreispolizeibehörde Kleve / versuchter Einbruch in Schule - ...

versuchter Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein - Am Samstag, 15.09.18 gegen 00:25 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge Taschenlampenschein im Eingangsbereichs eines Nebengebäude der Luitgardisschule an der Seminarstraße im Ortsteil Elten. Er verständigte daraufhin sofort die Polizei. Leider konnte der Täter, der versucht hatte, die Eingangstür aufzuhebeln, vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnhemen verliefen negativ. Später wurde festgestellt, dass der Täter wohl auch einige Blitzableiter aus den Halterungen gerissen hatte.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Emmerich unter der Telefonnummer 02822 7830.

