Kreispolizeibehörde Kleve / Versuchter Einbruch in Wettbüro

Versuchter Einbruch in Wettbüro

Kleve - Am Freitag, 31.08.18 in der Zeit von 03:00 bis 03:30 Uhr versuchten zwei bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Wettbüros an der Kavarinerstraße einzudringen. Sie hatten versucht, ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelang.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

