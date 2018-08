Kreispolizeibehörde Kleve / Versuchter Wohnungseinbruch / Täter ...

Versuchter Wohnungseinbruch / Täter wird überrascht und flüchtet

Kevelaer - In der Nacht zu Freitag, 24. August 2018, gegen 2.50 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, durch ein "auf Kipp" stehendes Fenster in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße "An der Kuckucksley" zu gelangen. Die Bewohner wurden durch verdächtige Geräusche aufmerksam und konnten den Unbekannten vertreiben.

Zeugen, die verdächtige Personen festgestellt haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kevelaer, Telefon 02832 - 9200, zu melden.

