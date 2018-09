Kreispolizeibehörde Kleve / Wachtendonk - Diebstahl / ...

Wachtendonk - Diebstahl / Orangefarbener Kleintraktor der Marke Hinomoto entwendet

Wachtendonk - In der Zeit zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag (10. September 2018), 10.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Straße Am Roerfeld einen orangefarbenen Kleintraktor der Marke Hinomoto C174. Der Kleintraktor stand in einer Halle, in die die Täter einbrachen. Der Traktor ist etwa von Baujahr 1970 und hat entsprechende Gebrauchsspuren. An manchen Stellen ist das ursprüngliche Orange mit blauer Farbe nachlackiert worden.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250.

