Kreispolizeibehörde Kleve / Wachtendonk - Unfallflucht / Roter ...

Wachtendonk - Unfallflucht / Roter Nissan Transporter vermutlich durch Traktorgespann beschädigt

Wachtendonk-Wankum - Am Montag (27. August 2018) gegen 22.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Straelener Straße einen roten Transporter der Marke Nissan NV300 an der linken Seite bis zur Dachkante. Der Transporter war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ortsmitte geparkt. Ein Anwohner hatte den Zusammenstoß gehört, sah den Verursacher aber nicht mehr. An der Unfallstelle lagen mehrere Kartoffeln auf der Fahrbahn. Vermutlich hat der Fahrer eines mit Kartoffeln beladenen Traktorgespanns den Schaden verursacht.

Hinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831-1250.

