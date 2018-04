Kreispolizeibehörde Kleve / Weeze- Drei PKW aufgebrochen/ Täter ...

Weeze- Drei PKW aufgebrochen/ Täter entwenden mobile Navigationssysteme und ein Autoradio

Weeze - In der Zeit zwischen dem 25. März und dem 31. März 2018 brachen unbekannte Täter drei PKW auf, die auf dem Parkplatz P3 am Flughafenring abgestellt waren. An zwei PKW (Mitsubishi Colt und Opel Corsa) schlugen die Täter jeweils ein vorderes Dreiecksfenster ein und entwendeten die mobilen Navigationssysteme. Ein dritter PKW, Renault Twingo, wurde auf bislang unbekannte Weise geöffnet und das Autoradio entwendet.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.

