Kreispolizeibehörde Kleve / Weeze - Haftbefehl vollstreckt / ...

Weeze - Haftbefehl vollstreckt / Erfolgreiche Festnahme eines 30-Jährigen nach Fluchtversuch

Weeze - Am Mittwoch, 12. September 2018, gegen 15.10 Uhr nahmen Polizeibeamte am Reintjesweg einen 30-jährigen Mann, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, aufgrund eines Haftbefehls fest. Eine aufmerksame Bürgerin wusste, dass der einschlägig bekannte Mann von der Polizei gesucht wird und gab den entscheidenden Hinweis. Der 30-Jährige versuchte noch, mit dem Fahrrad und anschließend zu Fuß vor den Streifenbeamten zu flüchten. Letzlich konnte er von den Beamten jedoch überwältigt werden.

