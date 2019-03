Kreispolizeibehörde Kleve / Weeze - Unfallflucht auf ...

Weeze - Unfallflucht auf Autobahnraststätte / LKW Spiegel beschädigt

Weeze - Am Freitag (22. März 2019) gegen 2.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf der Autobahnraststätte Kalbecker Forst der A3 in Richtung Niederlande den linken Außenspiegel eines Sattelzuges. Der Fahrer hatte in der Zugmaschine geschlafen und war durch einen Knall geweckt worden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sah er nicht mehr. Der Spiegel war bei dem Unfall abgerissen worden.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

OTS: Kreispolizeibehörde Kleve newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65849 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65849.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle Polizei Kleve Telefon: 02821 504 1111 E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/kleve