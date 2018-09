Kreispolizeibehörde Kleve / Weeze - Unfallflucht / Schwarzer VW ...

Weeze - Unfallflucht / Schwarzer VW Golf beschädigt

Weeze - Am Mittwoch (5. September 2018) zwischen 14.00 und 18.00 Uhr beschädigte eine unbekannte Person an der Kardinal-Galen-Straße einen schwarzen VW Golf an der hinteren linken Tür. Der Golf war auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes abgestellt. Vermutlich hat der Unbekannte den Schaden durch das Öffnen einer Autotür verursacht.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.

