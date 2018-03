Kreispolizeibehörde Kleve / Weeze- Verkehrsunfall/ PKW prallt ...

Weeze- Verkehrsunfall/ PKW prallt gegen Baum

Weeze - Am Donnerstag ( 29. März 2018) gegen 13.25 Uhr fuhr ein 26-jähriger Weezer in seinem 3er BMW den Veenweg in Richtung der Straße Hees entlang und kam aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe eines Kieswerks nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW prallte gegen einen Straßenbaum. Der 26-jährige Fahrer konnte sich eigenständig aus dem stark beschädigten BMW befreien und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der mit Flüssiggas betriebene BMW wurde durch die Feuerwehr gesichert, bis eine Explosionsgefahr ausgeschlossenen werden konnte. Anschließend wurde das Auto abgeschleppt. Der Veenweg war für die Zeit der Unfallaufnahme zwischen dem Unfallort und der Ecke Veenweg/ Hees bis circa 15.00 Uhr voll gesperrt.

