Kreispolizeibehörde Kleve / Wohnungseinbruch

Wohnungseinbruch

Geldern - Am Freitag, 21.09.2018, gelangten Unbekannte zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße Am Bückelewall. Möglicherweise gelang ihnen dies unter Verwendung eines zuvor entwendeten Originalschlüssels. Aus der Wohnung wurden mehrere Sparbücher entwendet. Weiteres Diebesgut konnte bisher nicht benannt werden. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Geldern, Tel. 02831/1250.

